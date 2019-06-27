В убийстве брата Аиды Саляновой мог быть политический мотив

В МВД рассказали, как проходила экстрадиция в Кыргызстан основного подозреваемого в убийстве Улана Салянова
Рассматриваются предположения, что в деле об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова есть политический мотив. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
Ведомство обнародовало видео экстрадиции основного подозреваемого по данному делу Асанэмира Абыкулова.
«В последних числах мая 2019 года из Москвы был этапирован на воздушном транспорте в Бишкек гражданин Абыкулов Асанэмир 1983 года рождения, уроженец г.Токмок, Чуйской области. Его под специальным конвоем доставили оперативники СКМ МВД», - говорится в сообщении МВД КР.
Напомним, что 6 ноября 2017 года, ночью, трое неизвестных в масках ворвались в дом, расположенный в жилмассиве Кок-Жар Аламудунского района Чуйской области.
В одной из комнат злоумышленники произвели выстрелы из пистолета в хозяина дома Улана Салянова, после чего скрылись с места преступления.
В результате полученных огнестрельных ранений Салянов скончался по дороге в больницу.
Данный факт зарегистрирован в ОВД Аламудунского района, где возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.97 ч.2 «Убийство» (старый кодекс) УК Кыргызской Республики.
Дальнейшее расследование уголовного дела поручено Следственной службе МВД.
В конце ноября 2017 года по подозрению в совершении преступления был задержан гражданин Э.Осмонкулов 1986 г.р., уроженец Чуйской области, ранее неоднократно судимый за хулиганство, разбой и грабежи. По результатам расследования Осмонкулову окончательно предъявлено обвинение в совершении преступлений.
Материалы следствия переданы в суд.
Vesti. KG
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