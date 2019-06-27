Мать четверых детей повесилась на крыше дома в Баткенском районе

Женщине, покончившей с собой, было 33 года
В селе Кара-Булак Баткенского района 33-летняя женщина совершила суицид. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе УВД региона.
Ее тело было найдено сегодня утром.
- Сообщение о суициде в милицию поступило в 07:30 часов, - проинформировали в милиции. - По приезду на место происшествия было установлено, что гражданка О.Б. повесилась на крыше своего дома.
Также стало известно, что у скончавшейся осталось четверо детей. По данному факту начато досудебное производство.
Vesti. KG
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