Мать четверых детей повесилась на крыше дома в Баткенском районе

Женщине, покончившей с собой, было 33 года

В селе Кара-Булак Баткенского района 33-летняя женщина совершила суицид. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе УВД региона.

Ее тело было найдено сегодня утром.

- Сообщение о суициде в милицию поступило в 07:30 часов, - проинформировали в милиции. - По приезду на место происшествия было установлено, что гражданка О.Б. повесилась на крыше своего дома.

Также стало известно, что у скончавшейся осталось четверо детей. По данному факту начато досудебное производство.

Vesti. KG