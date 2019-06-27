Баннеры в поддержку Атамбаева. В Кой-Таше готовятся к заявлению депутатов

«Народ против беззакония»

Сегодня на заборе дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева вывесили баннеры в его поддержку.

На одной стене повесили вывеску с надписью «Народный штаб», на другой — «Народ против беззакония».







Отметим, что в дом Алмазбека Атамбаева прибывают его сторонники. В настоящий момент более 400 человек ожидают заявления депутатов и юристов партии.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/122019/