Баннеры в поддержку Атамбаева. В Кой-Таше готовятся к заявлению депутатов

«Народ против беззакония»
Сегодня на заборе дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева вывесили баннеры в его поддержку.
На одной стене повесили вывеску с надписью «Народный штаб», на другой — «Народ против беззакония».
Отметим, что в дом Алмазбека Атамбаева прибывают его сторонники. В настоящий момент более 400 человек ожидают заявления депутатов и юристов партии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/122019/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!