МВД Казахстана о взрывах в Арыси: «пропавших без вести нет»

Министерство внутренних дел Казахстана заявило, что информация о пропавших без вести 350 жителях Арыси, где из-за пожара на военном хранилище сдетонировали хранившиеся там боеприпасы, не соответствует действительности.

«Эта информация проходила в первый день происшествия. На нее были даны соответствующие опровержения.

Проведенной работой все жители города были эвакуированы и установлены. Пропавших без вести нет», — говорится в опубликованном в среду заявлении МВД.

МВД призвало граждан «не поддаваться панике и не пользоваться непроверенной информацией». «Официальная информация регулярно распространяется оперативным штабом», — сообщает МВД в своем заявлении, которое в среду распространили местные новостные агентства.

В сообщениях СМИ приводятся номера «горячих линий», по которым, как заверяют в МВД, можно получить информацию в связи с событиями в Арыси: ДЧС города Шымкента: +7 (7252) 44-94-72, 35-33-66; ДЧС Туркестанской области: +7 (7253) 35-83-02; комитет по ЧС МВД: +7 (7172) 53-32-84, 53-32-79.

По официальным сведениям, в результате взрывов боеприпасов в Арыси погибли три человека, включая двух военных. Среди погибших, согласно официальной информации, числится житель Арыси, в машину которого в день взрывов попал снаряд.

24 июня, в день взрывов на хранилище боеприпасов в Арыси, по информации властей, город c населением около 43 тысяч человек покинули более 41 тысячи человек. Многие эвакуированные размещены в городе Шымкенте — в школах города и мечети.

Власти Казахстана 25 июня сообщили, что возвращаться в Арысь пока небезопасно и что взрывы в городе могут повториться из-за сохраняющихся очагов тления.