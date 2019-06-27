Национальный форум посвященный 30-летию принятия Конвенции ООН о правах ребенка

Бишкек, "Саясат. kg". В своем выступлении министр труда и социального развития КР Улукбек Кочкоров рассказал о текущей ситуации по обеспечению прав ребенка на семейное окружение и развитию услуг приемных семей.

25 июня, в Госрезиденции №1 состоялся Национальный форум посвященный 30-летию принятия Конвенции ООН о правах ребенка.

На мероприятии приняли участие Президент КР С.Ш. Жээнбеков, вице-премьер-министр А.С. Омурбекова, вице-спикер Жогорку Кенеша КР А.К. Касымалиева, вице-президент Комитета ООН по правам ребенка Рената Винтер, экс-президент КР Р.И. Отунбаева, министра образования и науки Г.К. Кудайбердиева, министр здравоохранения К.С. Чолпонбаев, представители ряда Международных и неправительных организаций.

В своем выступлении министр труда и социального развития КР Улукбек Кочкоров рассказал о текущей ситуации по обеспечению прав ребенка на семейное окружение и развитию услуг приемных семей.

“Министерство, как орган осуществляющий координацию по вопросам защиты детей и реализующий политику в сфере защиты детей в рамках Программы Правительства КР поддержки семьи и защиты детей на 2018-2028 годы, приступило к реализации первого этапа, предусматривающего совершенствование нормативно-правовой базы. Утвержден План экстренных мер по предотвращению жестокого обращения в отношении детей на 2019-2020 годы и в этом направлении ведется активная работа”, - сказал министр.