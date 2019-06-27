Судебные органы трех инстанций грубо нарушили права гражданина КР

Бишкек, "Саясат. kg". В аппарат Омбудсмена КР обратился гражданин А. Кабылов с жалобой на незаконное привлечение его к уголовной ответственности.
В частности, 22 апреля 2010 года А. Кабылов приговором Ошского городского суда был незаконно осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 126 УК КР, т.е. за то, что он якобы незаконно поместил своего родного младшего брата К.С. в Республиканскую психиатрическую больницу, расположенную в поселке Кызыл-Жар Жалал-Абадской области (далее – РПБ).
Однако А. Кабылов А.М. данного преступления не совершал, поскольку его брат К.С. был в принудительном порядке помещен в РПБ в рамках исполнения соответствующего решения Ошского городского суда от 28 марта 2006 года, вынесенного на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы врачей-психиатров Ошского областного центра психического здоровья №58 от 25.03.2006 г. При этом, данное судебное решение и заключение судебно-психиатрической экспертизы никем не отменены до сих пор (т.е., являются действительными) и причастность А. Кабылова к их вынесению не доказана.
Более того, вышеупомянутый приговор суда не должен был предусматривать меры уголовного наказания ввиду того, что на момент его вынесения истек срок давности привлечения лица к уголовной ответственности и наказанию, поскольку по этому виду преступления срок давности составлял 3 года, тогда как приговор Ошского городского суда, которым был осужден А. Кабылов по данному уголовному делу, был вынесен 22 апреля 2010 года, то есть более чем через 4 года со дня совершения, так называемого, преступления.
Ошский городской суд 22.04.10 г. незаконно назначил в отношении А. Кабылова уголовное наказание в виде двух лет лишения свободы, а также взыскание с него морального и материального ущерба в размере 250 тыс. сомов в пользу своего брата К.С.
При пересмотре дела в апелляционном и надзорном порядке, несмотря на наличие нарушений, приговор Ошского городского суда от 22 апреля 2010 года по вышеупомянутой части предъявленного обвинения соответствующими актами Ошского областного суда и Верховного суда КР был оставлен без каких-либо существенных изменений.
Таким образом, со стороны судебных органов всех трех инстанций были грубо нарушены права Акылбека Кабылова, поскольку он был осужден за совершение преступления (ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 126 (незаконное помещение лица в психиатрический стационар) УК КР от 1997 года), которого вообще не совершал. Более того, здесь можно говорить об отсутствии самого события преступления.
Как сообщил сам заявитель, в настоящее время он направил в Верховный суд КР соответствующее обращение по вновь открывшимся обстоятельствам, которое было принято в производство и судебное заседание назначено на середину июля 2019 года.
Институт Акыйкатчы будет отслеживать ход судебного разбирательства и, в случае выявления правонарушений, принимать соответствующие меры по их восстановлению.
Пресс-служба Акыйкатчы (Омбудсмена) КР
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!