Правительство предлагает разрешить в Кыргызстане переработку урана

Правительство просит разрешить в Кыргызстане переработку уран.

Такую просьбу озвучил на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сегодня, 25 июня, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства в своем выступлении напомнил, что до этого кабинет министров принимал постановление по запрету разработки урана на территории страны.

"В законопроект был включен и торий. Наши специалисты просят разрешение на торий. Кара-Балтинский горнорудный комбинат приспособлен для переработки урана. В данное врем они завозят уран из Казахстана. Правительство предлагает оставить возможность предприятию ввозить уран и перерабатывать", – сказал Абылгазиев.

На это депутат Алмамбет Шыкмаматов напомнил, что вопрос рассматривался до этого времени и вводился запрет на переработку урана и тория.

"Казахстан здесь перерабатывает уран и получает готовую продукцию, а все токсичные отходы остаются у нас", – сказал он.

Источник: super.kg, gezitter.org