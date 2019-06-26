Молдалы Алымбеков, житель Ат-Башинского района: "Мой сын в армии ослеп на один глаз, получив от командира удар автоматом по голове"

Позвонили из военного комиссариата и сообщили "ваш сын дезертировал из армии".



"Я, Алыбеков Молдалы, из Ат-Башинского района Нарынской области. Мой сын Кубан Алыбеков был призван в армию в марте 2018 года. После двухмесячной подготовки в Караколе его отправили в Таласский пограничный отряд. 11 июня командир - контрактник по фамилии Иманбеков ударил моего сына по голове автоматом. К вечеру того дня один глаз у него перестал видеть", - заявил сегодня, 25 июня, житель Ат-Башинского района Молдалы Алыбеков.

"Об этом он нам ничего не рассказал. Сказал своему командиру, что глаз не видит, несмотря на это, 20 июня командир с 4 солдатами вытащили его из санчасти и снова избил. Наутро мой сын и еще один солдат сбежали из воинской части, чтобы сообщить родителям о случившемся. И только после этого мы узнали.

Позвонили из военного комиссариата и сообщили "ваш сын дезертировал из армии". Вечером того же дня позвонил командир с сообщением, что сына задержали. Я попросил дать телефон сыну и спросил: "Что случилось, Кубан, почему ты сбежал?" Он не стал ничего говорить, сказав только: "Отец, расскажу позже". Потом проходил лечение в санчасти. Не говорил. Спросишь, отвечает, что в порядке.

Прошло два месяца, и я позвонил командиру с вопросом, почему мой сын так долго лежит в санчасти. Он отвечает: "Ребята его порядком помучили, сейчас готовим в госпиталь в Бишкек". Услышав про госпиталь, я понял, что произошло что-то серьезное. Когда его в Бишкеке показали окулистам, выяснилось, что мой сын ослеп на один глаз. Врачи-окулисты ругали, почему привезли так поздно. Я сказал, что мой сын служит в армии, что я вижу его впервые за последнее время.

Со времени избиения, оказывается, прошло 45 дней. И все это время его командиры нам ничего не говорили. Возможно, если бы его сразу привезли в госпиталь, зрение можно было спасти.

Затем мы написали заявление в Военную прокуратуру, там они расследовали и передали в суд. Теперь тот парень, который ударил по голове автоматом, все опровергает, утверждает, что не бил. 18 ребят, которые стояли в строю, тоже утверждают, что "ничего не видели". Нас приглашают в суд в Талас, но мы не соглашаемся, настаиваем, чтобы суд прошел на нейтральной территории – в Бишкеке.

От правительства нет поддержки таким простым людям, как мой сын. Отвели в ВТЭК, чтобы проверить зрение и получить инвалидность моему сыну, а там направили нас в Алматы, потому что нет проверяющего аппарата. Два раза мы ездили в Алматы и взяли снимок. После этого результата тоже нет, инвалидность не дали. Если суд провести в Таласе, наверняка, они избавятся от ответственности. Наняли не одного, а сразу двух адвокатов. Из-за безвыходности мы были вынуждены обратиться к правозащитникам. Сейчас очень хорошую помощь оказывает Азиза Абдирасулова. Хочу выразить большую признательность этому человеку.

Теперь не знаю, какой будет результат. Не знаем, как проводила следствие Военная прокуратура, кое-как передали в суд. Я им уже не верю. Теперь посмотрим, что будет в суде", - говорит Молдалы Алыбеков.

Завтра, 26 июня, Международный день поддержки жертв пыток. В связи с этой датой Коалиция против пыток Кыргызстана провела за дасторконом встречу с журналистами. На мероприятии присутствовали и рассказали об истязаниях, которым их подвергли, пострадавшие от пыток в Кыргызстане или их родственники.

Источник: Кyrgyztoday, gezitter. org