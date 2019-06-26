Создана рабочая группа по внешнему долгу Кыргызстана

Данный вопрос инициирован депутатом Каныбеком Иманалиевым.





25 июня, на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности заслушана информация о внешнем долге Кыргызской Республики. Данный вопрос инициирован депутатом Каныбеком Иманалиевым.

С докладами по данному вопросу на заседании комитета выступили замминистра финансов Алмаз Азимов, ученые Асылбек Айдаралиев и Кулубек Боконбаев.

По итогам обсуждений члены комитета приняли решение о создании рабочей группы по внешнему долгу страны. Также запланировано провести парламентские слушания по данному вопросу в октябре 2019 года.

Источник: Кyrgyztoday, gezitter.org