Создана рабочая группа по внешнему долгу Кыргызстана

Данный вопрос инициирован депутатом Каныбеком Иманалиевым.
25 июня, на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности заслушана информация о внешнем долге Кыргызской Республики. Данный вопрос инициирован депутатом Каныбеком Иманалиевым.
С докладами по данному вопросу на заседании комитета выступили замминистра финансов Алмаз Азимов, ученые Асылбек Айдаралиев и Кулубек Боконбаев.
По итогам обсуждений члены комитета приняли решение о создании рабочей группы по внешнему долгу страны. Также запланировано провести парламентские слушания по данному вопросу в октябре 2019 года.
Источник: Кyrgyztoday, gezitter.org
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