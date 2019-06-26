"Правительство должно выдавать пособия и детям мигрантов"

Правительство должно выдавать пособие и детям мигрантов, сказала в ходе организованного "Марал" круглого стола предприниматель, мигрант Эльнура Суранова.
По ее словам, где бы ни находились в миграции родители, правительство не должно оставлять их детей без пособий. Если сократить количество депутатов и высвобожденные средства отдавать малообеспеченным семьям, то количество мигрантов сократится.
"Дети – наше будущее. Если государство не может выдать пособия, то какую она еще помощь может оказать? Мигранты оставляют своих детей, и те остаются без родительской любви и заботы. Кроме того, надо распрощаться с практикой перевода мигрантами денег на тои. Лучше вместо этого построить школы и детские сады для подрастающего поколения. В айыл окмоту необходимо ввести ограничения на тои. Той – это хорошо, однако, проведя той, человек оказывается в долгах", – говорит Суранова.
Она связала рост числа мигрантов с недостаточными условиями получения жилья в ипотеку.
"Из-за того, что в КР плохо с обеспечением жильем, семьи уезжают в поисках работы за границу. Вследствие этого необходимо создать условия для получения ипотечного жилья и теми, кто не работает на госслужбе", – сказала предприниматель.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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