Состояние здоровья Аиды Саляновой не улучшилось, однако ее готовятся перевести в СИЗО

Сейчас ее намерены перевести в СИЗО.

Состояние здоровья экс-генпрокурора Аиды Саляновой не улучшилось, однако ее готовятся перевести в СИЗО, заявил депутат Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, к Саляновой, которая проходит лечение в больнице, впускают депутатов. Он тоже посетил в больнице бывшего генпрокурора и осведомился о состоянии ее здоровья.

"Сейчас ее намерены перевести в СИЗО. Однако ее здоровье не улучшилось. В таком состоянии нельзя держать в камере. У Аиды Женишбековны с детства есть заболевание сердца. Вдобавок сейчас у нее пневмония. Недуг усиливается из-за стресса", – сказал депутат.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org