На дороге Бишкек – Торугарт неизвестные расстреляли камеру «Безопасного города».
Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.
Приехав на место, милиция обнаружила камеру видеонаблюдения, которую рассреляли из оружия.
Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП. Начато досудебное расследование. Следственной службой проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к порче имущества. Назначены необходимые экспертизы, опрашиваются местные жители. Руководство ГУВД Чуйской области взяло под личный контроль расследование.
Автор К-Nеws
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