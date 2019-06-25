На дороге Бишкек – Торугарт неизвестные расстреляли камеру «Безопасного города»

На дороге Бишкек – Торугарт неизвестные расстреляли камеру «Безопасного города».

Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Приехав на место, милиция обнаружила камеру видеонаблюдения, которую рассреляли из оружия.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП. Начато досудебное расследование. Следственной службой проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к порче имущества. Назначены необходимые экспертизы, опрашиваются местные жители. Руководство ГУВД Чуйской области взяло под личный контроль расследование.



Автор К-Nеws