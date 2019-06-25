В Москве ограбили кыргызстанца

Неизвестные совершили разбойное нападение на гражданина Кыргызстана на юго-востоке столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.
«Вечером 24 июня на службу «02» поступило сообщение от гражданина Киргизии 1991 г. рождения о разбое по адресу: Волгоградский проспект, д. 71, корп. 1. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что двое неизвестных, находясь в качестве пассажиров в салоне автомобиля Nissan Almera, угрожая ему ножами, нанесли побои, открыто похитили телефон сотовой связи и принадлежащие ему 101 тыс. руб., после чего скрылись», — рассказали в ведомстве.
Сумма материального ущерба составила около 106 тыс. руб. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»).
Автор K-News
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!