В Москве ограбили кыргызстанца

Неизвестные совершили разбойное нападение на гражданина Кыргызстана на юго-востоке столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«Вечером 24 июня на службу «02» поступило сообщение от гражданина Киргизии 1991 г. рождения о разбое по адресу: Волгоградский проспект, д. 71, корп. 1. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что двое неизвестных, находясь в качестве пассажиров в салоне автомобиля Nissan Almera, угрожая ему ножами, нанесли побои, открыто похитили телефон сотовой связи и принадлежащие ему 101 тыс. руб., после чего скрылись», — рассказали в ведомстве.

Сумма материального ущерба составила около 106 тыс. руб. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

Автор K-News