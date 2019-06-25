Гигантского барана за 10 тыс долларов отказался продавать кыргызстанец в Шымкенте

Участник выставки породных баранов отказался в Казахстане от денег, потому что «Гулливер», по его словам, должен и дальше представлять нашу страну

В казахстанском селе Колкент прошла международная выставка гиссарских баранов, в которой участвовали фермеры из Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана.

Мероприятие было поделено на несколько этапов. В начале фермеры участвовали в конкурсе по стрижке баранов - им было необходимо подстричь баранов быстрее своих соперников. Затем из этого барана повара должны были приготовить различные блюда.

После чего жюри приступило к осмотру гессаров. Учитывались следующие критерии: рост, вес и экстерьер (внешний вид). К слову, кыргызский баран по кличке Гулливер весом 180 килограмм вызвал восторг среди участников выставки. К его хозяину - фермеру из Кыргызстана - Абылаю Михманову неоднократно подходили местные фермеры и предлагали купить животное за 10 тысяч долларов. Однако он отказал им, заявив, что Гулливер должен быть отличительной фишкой в кыргызстанском животноводстве.

- Мы ехали с надеждой занять первое место,- признался фермер. - Ко мне сегодня уже подходили и предлагали за него около 10 тысяч долларов, но я отказался. Я не хочу его продавать. Он должен представлять Кыргызстан на подобных мероприятиях. Самое главное - нужно любить свое животное и правильно его кормить.

Соперником Гулливера был еще один тяжеловес из Сарагача - весом в 153 килограмма.

Когда члены жюри удалились в совещательную комнату, ведущий объявил о начале очередного конкурса, целью которого было поднять самого тяжелого барана и поприседать. Победителем оказался житель Шымкента, который присел с животным в руках около 35 раз.

Помимо этого, кыргызские фермеры работают над тем, чтобы зарегистрировать собственную породу баранов. Дабы процесс регистрации прошел успешно, необходимо, чтобы их было порядка пяти тысяч голов. Их нужно обследовать и проверить на стандарты, создать карточки для каждого гиссара и затем отправить эти данные в Министерство сельского хозяйства.

Гиссарская - курдючная порода овец мясо-сального направления. Она является самой крупной в мире. Порода распространена в Средней Азии. Родиной породы считается Таджикистан.



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