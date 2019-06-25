В Чуйской области депутата местного кенеша избил бывший муж его любовницы

Пострадавший разлучник госпитализирован

В Чуйской области мужчина избил любовника своей жены. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 24 июня текущего года в селе Нижний-Чуй.

- С заявлением в милицию обратился 22-летний местный житель А.Т., - сообщает ГУВД Чуйской области. - Он просил принять меры в отношении лиц, нанесших телесные повреждения его 48-летнему отцу Ж.А., который с полученными травмами был доставлен в территориальную больницу.

Между тем источники в правоохранительных органах сообщили Vesti.kg, что пострадавший, то есть любовник супруги задержанного, является депутатом местного кенеша.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 266 (хулиганство) УК КР. Начато досудебное производство.

- По подозрению в совершении данного преступления был задержан 38-летний местный житель М.З., - сообщает милиция. - В ходе допроса он пояснил, что примерно 4 месяца назад обнаружил связь его жены с потерпевшим, в результате чего он развелся с женой. На почве семейных проблем между двумя местными жителями на протяжении 4 месяцев происходили конфликты. 24 июня примерно в 19:30 часов, встретившись на одной из улиц села, у них произошла словесная перепалка. М.З. нанес телесные повреждения Ж.А..

Задержанный водворен в ИВС ОВД Сокулукского района. Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы.

VESTI.KG

