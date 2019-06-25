Аиду Салянову планируют перевести из больницы в СИЗО-1 Бишкека

Депутат Шыкмаматов рассказал, что состояние здоровья экс-генпрокурора по-прежнему остается тяжелым
Экс-генпрокурора Аиду Салянову хотят перевести в СИЗО-1 несмотря на ее состояние здоровья. Об этом Vesti.kg сообщил депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов.
По его словам, парламентарии, бывшие коллеги Саляновой навещают ее в больнице.
- В палату депутатов пускают, - сказал он. - Сейчас хотят перевести ее из больницы в СИЗО. Но она болеет. Ее нельзя в таком состоянии водворять в изолятор. У Аиды Женишбековны с детства порок сердца. Сейчас также обнаружили пневмонию. Все болезни обострились из-за стресса.
Напомним, экс-генпрокурор была задержана по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.
VESTI.KG
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