"Факты.kg": О чем сигнализирует разговор между Эрнисом Кыязовым и Матраимовым?

До этого в общественности, как ветер, распространился слух, что Раим-миллион купил директора "5-го канала" вместе с журналистами.

Служит ли доказательством этих слов аудиозапись разговора между Искендером Матраимовым и Эрнисом Кыязовым?

Как писали до этого времени, подозрение возникло еще тогда, когда [Матраимов] не отозвался на приглашение "Говори ТВ", а пришел на "5-й канал", прихватив с собой удобных экспертов. Позже в эфире этого канала появилась проведенное журналистом "расследование расследования". Что это, простое совпадение или..?

Если правительство не даст оценку действиям "5-го канала" и не примет меры к руководству, уволив с работы, то ситуация грозит скандалом. Или все идут на поводу у Раима-миллиона? Так и будут воры продолжать резвиться, подмазывая всех поголовно "масляной лепешкой"?

Государству не принесет авторитета, если вот таким образом государственные телеканалы будут оправдывать тех, чьи коррупционные делишки раскрываются. Как говорится, "народ, как сель", если не прислушаются к мнению общественности, то ничем хорошим это не закончится! Что бы ни было, в итоге должна быть установлена правда и справедливость.

Источник: "Факты.kg", gezitter.org