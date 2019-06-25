Азамат Арапбаев, депутат ЖК от фракции СДПК: «Надо заставить раскошелиться из своего кармана руководителей, нарушивших закон»

Как минимум отправлять в отставку.

— Азамат Абдуллажанович, по сообщению Счетной палаты, в 70% случаях финансовых правонарушений нанесенный ущерб возмещается. Как выдумаете, это хороший результат?

— Финансовых правонарушений у нас достаточно. Но неправильно за счет бюджета возмещать возникающие в результате расходы. При тяжких финансовых правонарушениях нужно заставить допустившего это руководителя из своего кармана возместить ущерб. Тогда бы это стало уроком и для других.

— По словам председателя Счетной палаты, если они отправляют рекомендации учреждениям, предприятиям, последние ограничиваются тем, что делают выговор заместителям. Это правильно?

— Я попросил список таких руководителей. Мы рассмотрим вопрос в комитете, озвучим возмущение по поводу того, что за финансовое правонарушение у нас делают только выговор, затронем тему перед главой правительства. В отношении провинившихся таким образом нужно принимать жесткие меры. Как минимум отправлять в отставку.

Источник: газета «Азия news» №24 от 20.06.2019 / стр. 5