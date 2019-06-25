Азамат Арапбаев, депутат ЖК от фракции СДПК: «Надо заставить раскошелиться из своего кармана руководителей, нарушивших закон»

Как минимум отправлять в отставку.
— Азамат Абдуллажанович, по сообщению Счетной палаты, в 70% случаях финансовых правонарушений нанесенный ущерб возмещается. Как выдумаете, это хороший результат?
— Финансовых правонарушений у нас достаточно. Но неправильно за счет бюджета возмещать возникающие в результате расходы. При тяжких финансовых правонарушениях нужно заставить допустившего это руководителя из своего кармана возместить ущерб. Тогда бы это стало уроком и для других.
— По словам председателя Счетной палаты, если они отправляют рекомендации учреждениям, предприятиям, последние ограничиваются тем, что делают выговор заместителям. Это правильно?
— Я попросил список таких руководителей. Мы рассмотрим вопрос в комитете, озвучим возмущение по поводу того, что за финансовое правонарушение у нас делают только выговор, затронем тему перед главой правительства. В отношении провинившихся таким образом нужно принимать жесткие меры. Как минимум отправлять в отставку.
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