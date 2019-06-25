Масалиев: Нельзя избирать президента из сел недалеко от Бишкека

В стране не видно заметных реформ. Происходит только периодическая смена кадров.

Такое мнение в интервью радио "Марал" выразил депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

"Президенту Сооронбаю Жээнбекову не надо себя обманывать. Если завтра уйдет с поста, в настоящее время превозносящие его могут освистать и подвергнуть пинкам", - говорит Масалиев.

Он напомнил, что у президента нет права вмешиваться в политику исполнительной власти. Депутат также сказал, что нельзя избирать президента из сел, расположенных близко от Бишкека.

"Потому что если что случится, глава государства приведет своих односельчан. Располагайся село действующего президента недалеко от Бишкека, он заговорил бы иначе", - считает Масалиев.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org/