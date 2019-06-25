Генпрокуратура КР приступила к рассмотрению заключения о снятии неприкосновенности с Атамбаева

По ее словам, сроки окончания рассмотрения не известны.

Генеральная прокуратура Кыргызстана приступила к рассмотрению заключения депутатской комиссии о снятии неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщила представительница надзорного органа Жаркынай Азиева.

По ее словам, сроки окончания рассмотрения не известны.

Тем временем 26 и 27 июня состоятся последние заседания парламента Кыргызстана перед уходом на каникулы. 20 июня Жогорку Кенеш поддержал заключение депутатской комиссии по вопросу выдвижения обвинения против экс-президента Алмазбека Атамбаева для лишения его неприкосновенности. «За» проголосовали 100 депутатов, «против» — пять. Всего зарегистрировано 105 депутатов.

Постановление парламента направлено в Генпрокуратуру, после оценки которой парламент может лишить Атамбаева неприкосновенности.

Жогорку Кенеш выдвинул против Атамбаева шесть обвинений: гонения на депутатов, судей, общественных деятелей и СМИ; незаконное освобождение кримавторитета Азиза Батукаева; незаконное завладение участком в селе Кой-Таш, где Атамбаев построил дом; возможная аффилированность с компаниями «Ака Петролеум» и «АКА Инвест»; коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека; возможная причастность к незаконным поставкам угля на ТЭЦ Бишкека.

16 мая президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон, предусматривающий механизмы привлечения к ответственности экс-президента. Статус экс-президента Кыргызстана имеют Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев.

Свергнутые в результате революций Аскар Акаев и Курманбек Бакиев лишены этого статуса.