Мамы с грязными руками кормят малышей грудью. Санэпиднадзор о распространении кишечных инфекций среди детей

За 5 месяцев 2019 года в городе Бишкек зарегистрировано 1353 случая кишечных инфекций, в том числе 1140 детей до 14 лет (84,3%), а среди детей первых двух лет жизни – 890 (65,8%) от общего числа заболевших.

Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Бишкеского санэпиднадзора.

Кроме этого, за 5 месяцев 2019 года зарегистрировано 19 заболевших сальмонеллезом, из них 12 детей до 14 лет (63,2%), и в основном до 2-х летнего возраста (10).

«Заболеваемость детей до 1 года и до 2-х лет всецело зависит от ухода за детьми, особенно мамами или другими родственниками. Мы часто видим, как в маршрутном такси мама кормит ребенка грудью, при этом руки у мамы грязные. Или уронив соску-пустышку на пол, облизывает ее и дает ребенку, что крайне недопустимо», - говорится в сообщении.

В жилмассивах города наиболее высокая заболеваемость отмечается по Ак-Орго, Ак-Ордо, Калыс-Ордо, Ак-Бата, Ак-Жар, Дордой. Одной из причин являются перебои в обеспечении питьевой водой в летнее время года в связи с ее использованием для полива на приусадебных участках.

«Заболеваемость детей до 1 года и до 2-х лет всецело зависит от ухода за детьми, особенно мамами или другими родственниками. Мы часто видим, как в маршрутном такси мама кормит ребенка грудью, при этом руки у мамы грязные. Или уронив соску-пустышку на пол, облизывает ее и дает ребенку, что крайне недопустимо», - говорится в сообщении.

Источниками заболевания для окружающих лиц, в основном при сальмонеллезе, могут быть также животные, которые, будучи внешне здоровыми, могут выделять возбудителей с мочой, калом, молоком, слюной, носовой слизью.

Значительное место в распространении сальмонеллеза занимают птицы, особенно водоплавающие, которые служат мощным резервуаром возбудителя. Возбудители сальмонеллеза обнаруживаются не только в мясе и внутренних органах птиц, но в яйцах и на скорлупе. В связи с этим не рекомендуется употребление в пищу сырых яиц, особенно утиных и гусиных. Возбудитель сальмонеллеза обнаруживается и в продуктах, приготовленных из сырых яиц или яичного порошка (кремы для тортов и др.).

От момента заражения до проявления болезни при кишечных инфекциях проходит в среднем 12-24 часа, иногда от 6 часов до 2 дней. Обычно заболевание кишечными инфекциями начинается остро с появления неукротимой рвоты, жидкого стула, повышения температуры до 39-40 . Температура 39-40 0 может держаться от 6-10 дней до 3-4 недель. Но иногда заболевание протекает при нормальной температуре или незначительном ее повышении. Стул до 10-20 раз в сутки, темно-зеленого или желтого цвета с неприятным запахом, иногда с примесью крови. Рвота мучительная, многократная.

Чем раньше больные обращаются за медицинской помощью, тем быстрее наступает выздоровление. В ряде случаев возможны осложнения в виде бронхитов или пневмонии. Лечение больных порой требует длительного времени и обязательного выполнения всех назначений врача. В противном случае возможен возврат заболевания, требующий еще более упорного лечения.

Ведущую роль в распространении сальмонеллеза и других кишечных инфекций играет незнание населением основных навыков соблюдения правил личной гигиены, особенно при уходе за детьми, в основном мамами, и в процессе приготовления пищи.

В летние месяцы в связи с ухудшением условий хранения пищевых продуктов возрастает риск заражения кишечными инфекциями. Наиболее восприимчивы к заболеваниям дети в возрасте до 1 года и лица с ослабленным иммунитетом. Очень важно знать любому человеку всех возрастов, что для возникновения любой кишечной инфекции обязательно есть предрасполагающий основной путь передачи инфекции и это – грязные руки.

Большое значение имеет неправильная обработка пищевых продуктов. Овощи перед употреблением необходимо тщательно промыть под проточной водой, а затем обдать кипятком, особенно это касается тех овощей и фруктов, которые подвержены загрязнению землей.

Острых кишечных инфекций и, в особенности сальмонеллеза, можно избежать, если после посещения туалета, поездки в транспорте, разделки и употребления в пищу различных продуктов питания тщательно мыть руки с мылом. Очень важно прививать гигиенические навыки детям с раннего детства.

«Здоровье» (АКИpress)