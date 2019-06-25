В Узбекистане нашли тело 22-летней кыргызстанки, утонувшей с супругом

Тело одного из утонувших супругов найдено в Узбекистане, сообщает МЧС.
По данным ведомства, 22 июня спасатели соседнего государства провели поисковые работы и нашли тело девушки, 1997 года рождения. На следующий день тело передали родственникам.
Упавшими в канал в Араванском районе оказалась молодая семейная пара, сообщили в айыл окмоту.
Turmush со ссылкой на МЧС писал, что в Араванском районе ищут мужчину и женщину, которые упали в Южный Ферганский канал. 20 июня в дежурную часть поступило сообщение о том, что примерно в 13:50 в селе Кайрагач-Арык Нур-Абадского айыл окмоту в канал упали двое граждан — мужчина и женщина.
Для проведения поисково-спасательных работ были привлечены 22 спасателя и 20 сотрудников милиции, но результатов пока нет. Сегодня поиски продолжаются. МЧС направило письмо коллегам из Узбекистана с просьбой оказать помощь в проведении поисков.
Супруги утонули около 11:00. Первой в воду упала девушка, за ней прыгнул супруг. В воде мужчине мышцы ноги свела судорога, после чего он начал звать на помощь. К ним подбежал один из находившихся поблизости парней, который протянул руку, чтобы вытащить их, но они потянули его на себя и он упал в канал.
Парню удалось доплыть до берега, после чего он выбрался из воды. Супругов унесло течением.
Они поженились в начале июня, глава семьи — 27-28-летний житель села Кайрагач-Арык Нур-Абадского айыл окмоту, его супруга из города Ош.
Южный Ферганский канал берет свое начало из Кампараватского водохранилища в Узгенском районе, протекает через Араванский район в Узбекистан.
Нур-Абадский айыл окмоту граничит с селами Булак-Башы и Мархамад Узбекистана.
Turmush
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