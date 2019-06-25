МВД начало проверять пищевые предприятия в Кыргызстане

После задержания фуры с героином из Кыргызстана на границе Германии начата проверка всех пищевых предприятий, занимающихся экспортом товаров в зарубежные страны.

Как сообщили Tazabek в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД, будут проверяться все компании, которые будут вызывать интерес следствия, в том числе кондитерские.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и по данному факту началась проверка, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на границе Германии задержали грузовик из Кыргызстана с 670 кг героина. Груз был оформлен в документах как турецкие сладости.



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