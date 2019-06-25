Врачи сообщили о состоянии депутата, которого избили в Сокулуке

В Сокулукском районе избили депутата местного кенеша Алмахмата Жороева, сообщает корреспондент Turmush со ссылкой на его родственников.
Как сообщают врачи, состояние депутата остается средней тяжести. Он госпитализирован с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом 5-6 ребер справа, ушибленная рана затылочной области. Пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь.
Turmush писал, что группа парней избила депутата Нижне-Чуйского айыльного кенеша А.Жороева вечером 24 июня текущего года.
«Парни в возрасте примерно 30 лет напали на Алмахмата с ломом, в результате чего у него перелом руки и травма спины. По данному факту обратились с заявлением к участковому уполномоченному милиции. После доставили его в районную больницу. Просим принять меры в отношении данной группы лиц», - сообщили родственники депутата.
А.Жороев родился 15 декабря 1974 года.
Turmush
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