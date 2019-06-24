В Кыргызстане появился детский Омбудсмен

В Кыргызстане введена должность уполномоченного по правам ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена Кыргызстана.

Детским омбудсменом назначена Гульнара Жамгырчиева, ранее работавшая заместителем уполномоченного по правам человека (акыйкатчи).

Решение принято в связи с участившимися случаями насилия в отношении детей и ростом детской преступности, необходимостью предоставления оперативной помощи детям, пострадавшим от насилия, педагогам учебных и специализированных детских учреждений.



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