В Кыргызстане появился детский Омбудсмен

В Кыргызстане введена должность уполномоченного по правам ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена Кыргызстана.
Детским омбудсменом назначена Гульнара Жамгырчиева, ранее работавшая заместителем уполномоченного по правам человека (акыйкатчи).
Решение принято в связи с участившимися случаями насилия в отношении детей и ростом детской преступности, необходимостью предоставления оперативной помощи детям, пострадавшим от насилия, педагогам учебных и специализированных детских учреждений.
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