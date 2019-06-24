В Бишкеке сотрудница посольства США сбила студента и скрылась с места ДТП.
Об этом в социальной сети Facebook сообщила пользователь Нурайым Айткулова.
По ее словам, 18 июня на пешеходном переходе возле КГТУ совершен автонаезд гражданкой, которая работает в посольстве США, на студента 4-го курса.
«Она даже не остановилась, ее догнал свидетель ДТП. Из машины отказалась выйти, ссылаясь, что находится в транзитной машине и у нее есть неприкосновенность. Где-то после 6-7 минут происшествия появились люди в военной форме США, чтобы защитить дамочку. Пострадавшего с сотрясением мозга и ушибами отвезли в БНИЦТО. Никаких мер против нее не приняли из-за неприкосновенности. После происшествия ни один человек не поинтересовался его состоянием здоровья. Как будто задавили букашку, которая не стоит ничего», — написала Нурайым Айткулова.
Она просит откликнуться свидетелей ДТП.
В ГУОБДД МВД пока не комментируют произошедшее.
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