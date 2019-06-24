Финпол: Мы не нашли недвижимого имущества Матраимова за границей

Проверку проводит Финполиция.
Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (Финполиция) не нашла за границей недвижимого имущества, зарегистрированного на бывшего зампреда Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом "Азаттыку" сообщил глава Финпола Бакир Таиров.
- За границей имущества не найдено. Есть соответствующая служба. Мы туда отправляем, они дают ответ. Сейчас есть тайна следствия. После завершения следствия все огласим общественности.
На пресс-конференции по итогам года в декабре 2018 года президент Сооронбай Жээнбеков пообещал проверить факты, изложенные в расследовании "Азаттык" о Райымбека Матраимова и его богатстве.
Проверку проводит Финполиция.
В вышедшем в эфир 29 мая сего года расследовании "По следам выведенных из Кыргызстана миллионов" радио "Азаттык" речь шла про имущество, зарегистрированное на близких Матраимова.
Источник: "Азаттык", gezitter.org
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