Финпол: Мы не нашли недвижимого имущества Матраимова за границей

Проверку проводит Финполиция.

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (Финполиция) не нашла за границей недвижимого имущества, зарегистрированного на бывшего зампреда Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом "Азаттыку" сообщил глава Финпола Бакир Таиров.

- За границей имущества не найдено. Есть соответствующая служба. Мы туда отправляем, они дают ответ. Сейчас есть тайна следствия. После завершения следствия все огласим общественности.

На пресс-конференции по итогам года в декабре 2018 года президент Сооронбай Жээнбеков пообещал проверить факты, изложенные в расследовании "Азаттык" о Райымбека Матраимова и его богатстве.

Проверку проводит Финполиция.

В вышедшем в эфир 29 мая сего года расследовании "По следам выведенных из Кыргызстана миллионов" радио "Азаттык" речь шла про имущество, зарегистрированное на близких Матраимова.

Источник: "Азаттык", gezitter.org