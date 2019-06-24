СДПК: Атамбаев имеет наградное оружие и хорошо знает законодательство о его применении

Член политсовета Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева прокомментировала обсуждения заявления экс-президента Алмазбека Атамбаева о том, что у него есть оружие.

«В связи с несуразными слухами и домыслами, распространяемыми белодомовскими троллями после вчерашнего выступления экс-президента, поясняем: Алмазбек Атамбаев имеет наградное оружие и хорошо знает законодательство о его применении», - заявила Жолдубаева на своей страничке в «Фейсбуке».

Она отмечает, что «каждому здравомыслящему человеку понятно, что ни какое другое оружие он не имел ввиду, поскольку говорил о себе в единственном числе». «Соответственно, как он мог кому то угрожать? Эти слова были адресованы его защитникам, чтобы они не рисковали жизнью», - считает представитель СДПК.

22 июня дома у Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш собрались его сторонники. Выступая перед ними, экс-президент заявил, что есть желающие его защищать, но он не нуждается в этом. «В последние две-три недели ко мне приходят чуйские джигиты. Я привык защищать себя сам. Я всегда говорю, что я не нуждаюсь. Если на то пошло, у меня есть оружие», - сказал он.

Эти слова Атамбаева вызвали дискуссии среди Интернет пользователей. Часть из которых расценила это заявление, как угрозу.