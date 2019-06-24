МЧС КР формально и с полным равнодушием к судьбам людей исполнило рекомендации Акыйкатчы

Бишкек, "Саясат. kg". Естественно, ни о какой пригодности такого «жилья» для круглогодичного проживания в нём и речи быть не может.

В Ежегодном докладе Омбудсмена КР за 2018 год сообщалось о необходимости временного выделения гражданке Табалдиевой С.С. и членам ее семьи утепленного контейнера, поскольку имеющееся у ее семьи жилое помещение, расположенное в центре Бишкека, в результате действий строительной компании «Ихлас» пришло в абсолютную непригодность.

Недавно гражданка С. Табалдиева повторно обратилась к Омбудсмену и сообщила, что выделенный МЧС контейнер оказался непригодным даже для простого хранения вещей, не говоря уже о том, чтобы в нем могли жить люди, тем более в осенне-зимний период. В частности, во время выпадения осадков с крыши во внутрь затекает вода, в некоторых его частях в ясную погоду проникают ничем не защищенные лучи солнечного света, что также свидетельствует о беспрепятственном попадании в «утепленный МЧС контейнер» холодов и осадков. Естественно, ни о какой пригодности такого «жилья» для круглогодичного проживания в нём и речи быть не может.

Таким образом, рекомендации Акыйкатчы КР о необходимости выделения со стороны МЧС КР для гражданки Табалдиевой С.С. и членам ее семьи утепленного контейнера данным министерством выполнены формально и с полным равнодушием к судьбам людей.