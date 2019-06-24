Первомайский суд разрешил выемку из комбанков документов по депозитным счетам и ячейкам семьи Алмазбека Атамбаева и ряда лиц

В частности, под это постановление подпадают:

Первомайский суд постановлением от 19 июня 2019 года разрешил производство выемки в бишкекском филиале Национального банка Пакистана, ЗАО «БТА банк», ЗАО «Демир Кыргыз Интернешнл банк», ЗАО банк «Бай Тушум», ЗАО «Банк Азии», ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк», ЗАО АКБ «Толубай», ОАО «Айыл банк», ОАО «Капитал банк», ОАО «Бакай банк», ОАО «Дос-Кредобанк», ОАО «Коммерческий банк «Кыргызстан», ОАО «Евразийский сберегательный банк,» ОАО «РСК банк», ОАО «ФинансКредитБанк КАБ», ОАО «Халык Банк Кыргызстан», ЗАО «ЭкоИсламикБанк», ОАО «Оптима банк», ОАО РК «Аманбанк», ОАО «Росинбанк», ОАО «Кыргызкоммерцбанк», ЗАО «Кыргызко-Швейцарский банк», ЗАО «Финка банк, ЗАО « Чанг Ан Банк» и ЗАО «Банк Компаньон всех документов относительно депозитных и иных счетов, операций, содержимого ячеек с 2009 года по настоящее время некоторых лиц.

В частности, под это постановление подпадают:

Атамбаев Алмазбек Шаршенович,

Атамбаева Раиса Мирахмедовна,

Атамбаев Кадырбек Алмазбекович,

Атамбаева (Шагиева) Алия Алмазбековна,

Атамбаев Сеилбек Алмазбекович,

Атамбаев Сейтбек Алмазбекович,

Атамбаева Диана Алмазбековна,

Атамбаева Динара Алмазбековна,

Шаршенов Нурбек Валибекович,

Шагиева Луиза Фаритовна,

Шагиева Альбина Рамильевна,

Байбурин Артур Вилорович,

Байбурина Лилия Тавфиковна,

Рахмаджанова Жибек Манасовна,

Сатыбалдиевой Аэлиты Жумабековны,

Бектимиров Раис Эрикович,

Шагиев Рамиль Минахмедович,

Абдуллаев Кайрат Турдаджиевич,

Пархати Субихи Вуфуерович,

Темирбеков Азиз Пайзуллаевич,

Ахмет Кая

Мусакеев Дамир Сагындыкович.

Данным постановлением суд удовлетворил ходатайство следователя следственной группы – прокурора отдела военной прокуратуры КР.

Суд, рассмотрев ходатайство, выслушав прокурора, следователя следственной группы, поддерживающих ходатайство, посчитал, что ходатайство обоснованно и подлежит удовлетворению, поскольку согласно части 2 ст.205 УПК КР, при необходимости изъятия необходимых документов и предметов, имеющих значение для дела и, если точно известно, где и у кого он находятся, а также с целью конфискации имущества, производится их выемка.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Бишкекском городском суде в течение 5 суток со дня вынесения.

Судьей выступал А.Боромбаев.



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