Только не подпускайте Ормонова к Счетной палате…

19 июня в ходе заседания Жогорку Кенеша рассматривался отчет о деятельности Счетной палаты за 2018 год.
В ходе заседания депутат Улукбек Ормонов поинтересовался размером зарплаты аудиторов Счетной палаты. Председатель Счетной палаты Улукбек Марипов заявил: «Зарплата в Счетной палате, по сравнению с министерствами, неплохая. Зарплата аудиторов составляет 18 тысяч 900 сомов. В зависимости от стажа сотрудников есть надбавки к этой сумме». Ормонов же шокировал народ своим следующим заявлением: «Разве вы считаете такую зарплату хорошей? Если бы они получали 200-300 тысяч сомов, я бы назвал их зарплату хорошей».
Источник: газета «Фабула пресс» №21 от 21.06.2019 / стр. 5, gezitter.org
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