Вновь на горизонте Бабанов

Омурбек Бабанов до этого говорил: «Я приеду, уже собираюсь», - но не приехал.
Месяц назад была информация о том, что он с семьей покинул Россию, отправился отдыхать. Недавно депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика – Ата Журт» Руслан Казакбаев сообщил, что в данное время отдых Бабанова подошел к концу и он вернулся в Россию. По словам Р. Казакбаева, Омурбек Токтогулович сегодня занимается бизнес-проектами. Кроме того, Р. Казакбаев добавил, что Омурбек Бабанов намерен в ближайшее время вернуться на родину.
Источник: газета «Айгай пресс» №21 от 21.06.2019 / стр. 6, gezitter.org
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