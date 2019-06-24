Вновь на горизонте Бабанов

Омурбек Бабанов до этого говорил: «Я приеду, уже собираюсь», - но не приехал.

Месяц назад была информация о том, что он с семьей покинул Россию, отправился отдыхать. Недавно депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика – Ата Журт» Руслан Казакбаев сообщил, что в данное время отдых Бабанова подошел к концу и он вернулся в Россию. По словам Р. Казакбаева, Омурбек Токтогулович сегодня занимается бизнес-проектами. Кроме того, Р. Казакбаев добавил, что Омурбек Бабанов намерен в ближайшее время вернуться на родину.

Источник: газета «Айгай пресс» №21 от 21.06.2019 / стр. 6, gezitter.org