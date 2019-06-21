ГКНБ хочет перевести Кулматова и Ибраимова в СИЗО-1. Адвокат против

Сегодня, 21 июня, в Ленинском районном суде продолжается судебное заседание по делу экс-мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.



На заседании судья Кубанычбек Касымбеков зачитал письмо от ГКНБ с просьбой перевести подсудимых под стражей в СИЗО-1 из-за нехватки мест.

Адвокат экс-мэров Сергей Слесарев заявил, что содержание письма нелепое.

"Это делается для того, чтобы устрашить тех людей, которые под стражей. Там условия другие. Если в СИЗО ГКНБ в камерах находятся по три человека максимум, то в СИЗО-1 - по 10-12 человек. Все прекрасно знают, что там криминалитет", - заявил адвокат, выступив против.

Другие адвокаты поддержали коллегу и заявили, что это письмо недействительное, так как должно было оформиться в виде ходатайства со стороны гособвинения. Также сторона защиты просит отпустить под домашний арест подсудимых, если нет условий содержания в СИЗО ГКНБ.

Напомним, в конце мая 2018 года ГКНБ возбудил уголовное дело по присвоению и растрате имущества в особо крупном размере в ТНК "Дастан", когда им руководил Албек Ибраимов. Речь идет о продаже пансионата "Солнечный берег", который принадлежал "Дастану". 19 июля Ибраимова задержали, и сразу же подробности о его аресте обросли слухами. Одни утверждали, что он выставил вокруг своего дома военизированную охрану, другие - что спецназ перебил окна и устроил "маски-шоу". Но позже адвокат Ибраимова и ГКНБ опровергли слухи. Задержание проходило без применения силы.

В настоящее время дело рассматривается в суде, которое объединили с делом в отношении экс-мэра Кубанычбека Кулматова и опять же Албека Ибраимова. Речь идет о строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо" на грант TBEA, которая также модернизировала и ТЭЦ. Учитывая, что при Кулматове решено было строить школу в новостройке, а при Ибраимове ее построили, дело завели на обоих.

Адвокаты экс-мэров пытаются разделить дела по "Дастану" и по школе, но пока безрезультатно.



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