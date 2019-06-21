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На время выпускных школьных вечеров милиция перейдет на усиленный режим несения службы

Общественный порядок в Бишкеке будут обеспечивать 600 сотрудников милиции

 

ГУВД столицы призывает родителей и законных представителей провести предварительную беседу с детьми о правилах поведения и недопустимости правонарушений во время выпускных школьных вечеров. 
 
В ходе проведения выпускных вечеров в школах и гимназиях города Главным управлением внутренних дел Бишкека в целях обеспечения безопасности общественного порядка будут задействованы более 600 сотрудников правоохранительных органов.

 

За каждым школьным учреждением, развлекательным центром, парком и в местах скопления людей будут выставлены дополнительные мобильные патрули милиции.

 

ГУВД столицы призывает родителей и законных представителей провести предварительную беседу с детьми о правилах поведения и недопустимости правонарушений во время выпускных школьных вечеров. 

 

При возникновении угрозы безопасности граждан и детей незамедлительно обращайтесь к ближайшему сотруднику милиции и звоните по номеру 102.
 

 

 

Пресс-служба ГУВД Бишкека


 
 VESTI.KG  

           

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