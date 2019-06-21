На время выпускных школьных вечеров милиция перейдет на усиленный режим несения службы

Общественный порядок в Бишкеке будут обеспечивать 600 сотрудников милиции
ГУВД столицы призывает родителей и законных представителей провести предварительную беседу с детьми о правилах поведения и недопустимости правонарушений во время выпускных школьных вечеров.
В ходе проведения выпускных вечеров в школах и гимназиях города Главным управлением внутренних дел Бишкека в целях обеспечения безопасности общественного порядка будут задействованы более 600 сотрудников правоохранительных органов.
За каждым школьным учреждением, развлекательным центром, парком и в местах скопления людей будут выставлены дополнительные мобильные патрули милиции.
ГУВД столицы призывает родителей и законных представителей провести предварительную беседу с детьми о правилах поведения и недопустимости правонарушений во время выпускных школьных вечеров.
При возникновении угрозы безопасности граждан и детей незамедлительно обращайтесь к ближайшему сотруднику милиции и звоните по номеру 102.
Пресс-служба ГУВД Бишкека
VESTI.KG
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