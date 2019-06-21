В Санкт-Петербурге кыргызстанцы отобрали у начальника телефон и деньги, заперев его в помещении

В Санкт-Петербурге трудящиеся мигранты из Кыргызстана, работающие на стройке, восстали против прораба.

Об этом пишет «Фонтанка».

Как стало известно агентству 20 июня, накануне на стройке ЖК «Балтийская волна» на улице Маршала Казакова четверо рабочих взбунтовались против прораба. Приезжие из Кыргызстана пошли с кулаками на начальника — гражданина Украины, силой забрав у него 15 тыс. рублей, недорогой телефон. После чего заперли в одном из помещений на пятом этаже 16-этажного дома.

О произошедшем узнал старший инженер компании, он доложил о ситуации вышестоящему руководителю, а тот уже обратился в полицию.

Источник: fontanka.ru