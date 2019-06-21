Дело Кулматова и Ибраимова: Подсудимому Алиеву стало плохо

Подсудимому вызвали скорую помощь.
В Ленинском районном суде Бишкека 21 июня продолжается процесс по уголовному делу в отношении экс-мэров столицы Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.
Подсудимому Сейиткану Алиеву просят вызвать скорую помощь. Ему стало плохо.
Подсудимому вызвали скорую помощь.
Судья Кубанычбек Касымбеков продолжил процесс.
Источник: svodka.akipress.org
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