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Дело Кулматова и Ибраимова: Подсудимому Алиеву стало плохо

Подсудимому вызвали скорую помощь.

 

В Ленинском районном суде Бишкека 21 июня продолжается процесс по уголовному делу в отношении экс-мэров столицы Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

 

Подсудимому Сейиткану Алиеву просят вызвать скорую помощь. Ему стало плохо.

 

Подсудимому вызвали скорую помощь.

 

Судья Кубанычбек Касымбеков продолжил процесс.

 

 

Источник: svodka.akipress.org

           

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