Дело Кулматова и Ибраимова: Подсудимому Алиеву стало плохо

Подсудимому вызвали скорую помощь.

В Ленинском районном суде Бишкека 21 июня продолжается процесс по уголовному делу в отношении экс-мэров столицы Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Подсудимому Сейиткану Алиеву просят вызвать скорую помощь. Ему стало плохо.

Подсудимому вызвали скорую помощь.

Судья Кубанычбек Касымбеков продолжил процесс.

Источник: svodka.akipress.org