ФОТО: В Кара-Балте предполагаемый убийца женщины и ее сына попал на камеру видеонаблюдения

Похороны запланированы на сегодня, 21 июня.
В социальных мессенджерах и сетях распространяется фотография предполагаемого убийцы руководителя обменного бюро и ее сына.
Мужчина попал на камеру видеонаблюдения, установленную на одной из дач кооператива «Южный». Рост мужчины составляет 160-180 см, худощавого телосложения.
На распространяемой фотографии видно, что мужчина одет в черные очки, джинсы синего цвета, которые испачканы кровью, на лице маска.
Дача, на которой было совершено убийство, опечатана. Также, по некоторым данным, правоохранительные органы опечатали обменное бюро, в котором работала женщина.
Похороны запланированы на сегодня, 21 июня.
Источник: turmush.kg
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