ФОТО: В Кара-Балте предполагаемый убийца женщины и ее сына попал на камеру видеонаблюдения

Похороны запланированы на сегодня, 21 июня.

В социальных мессенджерах и сетях распространяется фотография предполагаемого убийцы руководителя обменного бюро и ее сына.

Мужчина попал на камеру видеонаблюдения, установленную на одной из дач кооператива «Южный». Рост мужчины составляет 160-180 см, худощавого телосложения.

На распространяемой фотографии видно, что мужчина одет в черные очки, джинсы синего цвета, которые испачканы кровью, на лице маска.

Дача, на которой было совершено убийство, опечатана. Также, по некоторым данным, правоохранительные органы опечатали обменное бюро, в котором работала женщина.

Похороны запланированы на сегодня, 21 июня.

Источник: turmush.kg