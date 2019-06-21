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ФОТО: В Кара-Балте предполагаемый убийца женщины и ее сына попал на камеру видеонаблюдения

Похороны запланированы на сегодня, 21 июня.

 

В социальных мессенджерах и сетях распространяется фотография предполагаемого убийцы руководителя обменного бюро и ее сына.

 

Мужчина попал на камеру видеонаблюдения, установленную на одной из дач кооператива «Южный». Рост мужчины составляет 160-180 см, худощавого телосложения.

 

На распространяемой фотографии видно, что мужчина одет в черные очки, джинсы синего цвета, которые испачканы кровью, на лице маска.

 

Дача, на которой было совершено убийство, опечатана. Также, по некоторым данным, правоохранительные органы опечатали обменное бюро, в котором работала женщина.

 

Похороны запланированы на сегодня, 21 июня.

 

 

 

 

Источник: turmush.kg

           

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