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Возобновился процесс против адвокатов Текебаева по иску Атамбаева

В мае Верховный суд оставил в силе отмену решения Октябрьского районного суда о выплате компенсации экс-президенту и опровержении информации, озвученной на брифинге.

 

В Октябрьском районном суде возобновлен процесс по иску экс-президента Алмазбека Атамбаева о защите чести и достоинства к адвокатам лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева Канатбека Азиза и Таалайгуль Токтакуновой.

 

Об этом 24.kg сообщила ответчица. 

 
По ее словам, заседание назначено на сегодня. Таалайгуль Токтакунова отметила, что в исковом заявлении истец просит признать сведения, озвученные на пресс-конференции адвокатами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности и взыскать с ответчиков 10 миллионов сомов. 

 

В мае Верховный суд оставил в силе отмену решения Октябрьского районного суда о выплате компенсации экс-президенту и опровержении информации, озвученной на брифинге. Заявление вернулось в первую инстанцию для рассмотрения по существу.  

 

 

    
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/121305/ 

           

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