В июле Верховный суд пересмотрит дело Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам

Верховный суд Кыргызстана пересмотрит по вновь открывшимся обстоятельствам дело лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, в данное время проходящего лечение в Национальном центре кардиологии и терапии им. Мирсаида Миррахимова.

Как сообщила "Азаттыку" юрист партии "Ата Мекен" Таалайгуль Токтакунова, Верховный суд назначил рассмотрение судебного дела на 16 июля. Юристы заявляют о новых обстоятельствах, доказывающих ложность показании основного свидетеля в данном деле – Леонида Маевского.

В феврале этого года юристы партии и правовой клиники "Адилет" обратились в Верховный суд с ходатайством о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам дела Омурбека Текебаева и осужденного вместе с ним экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова. Верховный суд, рассмотрев 3 мая дело Текебаева и Чотонова, оставил в селе прежние судебные вердикты. До этого, в 2018 году, юристы также ходатайствовали о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, но получили отказ Генпрокуратуры.

Текебаев 31 мая этого года в связи с состоянием здоровья был переведён из колонии №47 в Национальный центр кардиологии и терапии.

Два политика в начале 2017 года были обвинены по статье "Коррупция" на основании показаний российского гражданина Леонида Маевского, заявившего о взятке в миллион долларов. Каждый из них был осужден на 8 лет тюрьмы. Оба расценивают это как политическое преследование.

Источник: "Азаттык", gezitter.org