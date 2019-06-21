Депутат: Нельзя ради чьих-то интересов нарушать тайну банковских переводов

Защита прав инвесторов является основой экономической политики страны.

Однако в данное время инвесторы встревожены по той причине, что раскрывается банковская тайна денежных переводов граждан. Это оказывает негативное воздействие на развитие экономики. Если будем продолжать в таком духе, то какой инвестор к нам придёт?" - спросил депутат Таабалды Тиллаев на заседании Жогорку Кенеша.

По словам депутата, правительство должно предпринять меры в данном направлении.

"Вы хорошо знаете, что без привлечения инвестиций экономику развивать трудно. В данное время не сохраняются нормы закона о банковской тайне, в интересах некоторых лиц раскрываются банковские тайны о том, какой человек из какого банка какую сумму перевёл. Поэтому это вызывает беспокойство как внутренних, так и внешних инвесторов. Такая ситуация к хорошему не приведёт", - добавил Тиллаев.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org