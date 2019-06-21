Глава НС на вопрос депутата о зарплате: "Ни тыйына не получаю, да еще отчитываюсь перед вами"

Депутат Бахадыр Сулейманов поинтересовался, какую зарплату тот получает.

19 июня, в Жогорку Кенеше заслушан отчет Наблюдательного совета о деятельности КТРК за 2018 год.

Докладывал и отвечал на вопросы депутатов председатель НС КТРК Жыпар Жекшеев.

Депутат Бахадыр Сулейманов поинтересовался, какую зарплату тот получает.

"Наша зарплата очень большая – ноль, ноль, ноль. Кто сейчас будет работать бесплатно? Мы не получаем ни тыйына. Вы приняли такой закон, в соответствии с которым мы обязаны ещё сюда приходить и отчитываться перед вами", - ответил Жекшеев.

"Вот вы на протяжении 2-х лет возглавляете Наблюдательный совет. Какие дела исполнены?" - спросил депутат

"Эти вещи ясно обозначены в законе", - ответил Жекшеев.

"Мы это знаем, но скажите вы", - упорствовал депутат.

"Многое сделано, обо всем рассказывать потребуется полчаса времени. Наши руки коротки, лучше отправлю письмо о выполненной работе ", - сказал Жекшеев.

"Знаю только, что вы пришли на место Карыпбекова. Больше ничего другого не увидел. Это общественная корпорация или государственная?"

"Закон принимали вы, и вы же написали, что это государственное учреждение с общественным статусом. Из-за этого противоречия мы в данное время сидим на двух стульях. Не знаем, в чью сторону смотреть. Все эти вещи – в ваших руках", - сказал Жекшеев.

"Раз получаете деньги из бюджета, значит, будете зависимы", - подытожил депутат.

Источник: super.kg, gezitter.org