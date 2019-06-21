Орозова: Старший брат премьер-министра незаконно руководит исследовательским институтом

Старший брат премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, бывший руководитель Института философии, права и социально-политических исследований Национальной Академии наук Саралаев не освобождает должность.
Такую информацию озвучила на парламентском заседании депутат Карамат Орозова. По ее словам, в 2018 году прошли выборы директора этого института, на которых Саралаев проиграл.
"6 июня текущего года тоже прошли выборы, в них приняли участие 48 научных работников. 23 из них проголосовали за Саралаева, а 25 - поддержали кандидатуру Алмаза Токтогулова. Несмотря на законное проведение выборов, президент НАН Мурат Жуматаев не назначает Токтогулова", - заявила депутат.
Научные работники, обратившиеся к депутату с письмом, объяснили причины такого нежелания. По их словам, глава правительства до этого назначил дочь Мурата Жуматаева зампредом Соцфонда, в ответ тот старается устроить на должность Саралаева.
Орозова напомнила про предыдущие скандалы вокруг премьер-министра и призвала уважать закон.
Напомним, до этого отдел информационного обеспечения правительства распространял информацию о братьях и сестрах премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, но там про Саралаева ничего не сказано.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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