Орозова: Старший брат премьер-министра незаконно руководит исследовательским институтом

Старший брат премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, бывший руководитель Института философии, права и социально-политических исследований Национальной Академии наук Саралаев не освобождает должность.

Такую информацию озвучила на парламентском заседании депутат Карамат Орозова. По ее словам, в 2018 году прошли выборы директора этого института, на которых Саралаев проиграл.

"6 июня текущего года тоже прошли выборы, в них приняли участие 48 научных работников. 23 из них проголосовали за Саралаева, а 25 - поддержали кандидатуру Алмаза Токтогулова. Несмотря на законное проведение выборов, президент НАН Мурат Жуматаев не назначает Токтогулова", - заявила депутат.

Научные работники, обратившиеся к депутату с письмом, объяснили причины такого нежелания. По их словам, глава правительства до этого назначил дочь Мурата Жуматаева зампредом Соцфонда, в ответ тот старается устроить на должность Саралаева.

Орозова напомнила про предыдущие скандалы вокруг премьер-министра и призвала уважать закон.

Напомним, до этого отдел информационного обеспечения правительства распространял информацию о братьях и сестрах премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, но там про Саралаева ничего не сказано.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org