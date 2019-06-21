Где Шамиль Атаханов? Ответ МВД и ГСИН

О том, как изменена мера пресечения бывшему вице-премьер-министру Шамилю Атаханову, ранее задержанному в рамках дела по досрочному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева, сообщаться не будет.

Такой ответ порталу SUPER.KG последовал от представителя пресс-службы МВД Каримы Жапаркуловой.

"В интересах следствия не будет оглашаться, как измена мера пресечения Шамилю Атаханову, задержанному по делу Азиза Батукаева. Мера пресечения изменена с содержания под стражей на другую ", - информировала Жапаркулова.

В ходе следствия Атаханов 7 июня был доставлен из следственного изолятора №1 в Бишкеке в Следственную службу МВД, где он в присутствии адвоката заявил о своем намерении сотрудничать со следствием, в этой связи была изменена мера пресечения.

Судя по сказанному пресс-службой ГСИН, Атаханова нет ни в одном учреждении данного ведомства.

"В следственных изоляторах нашей службы Шамиля Атаханова нет. Известно только об изменении меры пресечения для принятия других мер", - сказали в пресс-службе.

Адвокаты Шамиля Атаханова во время рассмотрения меры пресечения объяснив суду обстоятельства своего подзащитного, сообщив о болезни его жены, за который некому присматривать, кроме мужа.

16 мая в рамках дела по незаконному освобождению Батукаева задержаны и водворены в СИЗО-1 экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева и бывший советник главы Государственной службы исполнения наказаний Калыбек Качкыналиев. До этого были арестованы врач Эмиль Макимбетов и лаборант Ирина Цопова. После по данному делу была рассмотрена мера пресечения трех врачей, они был водворены в следственный изолятор. 21 мая был задержан и выдворен под стражу до 26 июня экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов. 4 июня была задержана и водворена под стражу до 26 июня экс-генпрокурор Аида Салянова.

Источник: super.kg, gezitter.org