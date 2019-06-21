В Оше 18-летней девушке провели «ювелирную» операцию на головном мозге без скальпеля

В начале июня в Ошской межобластной объединенной клинической больнице провели «ювелирную» высокотехнологичную операцию по эмболизации артериовенозной мальформации.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в операции участвовал руководитель центра нейрохирургии и управления делами президента Казахстан Мынжылкы Бердиходжаев.

Оперативное вмешательство провели пациентке, 2001 года рождения, у которой выявили врожденную артериовенозную мальформацию мозжечка больших размеров.

«Операция относится к категории высокотехнологичных медицинских услуг и выполняется без разреза. Катетер устанавливается в бедренную артерию, где делается прокол 2-2,5 мм, по катетеру проводятся трубочки в сосуды мозга. В данном случае в мозжечковую артерию введен катетер диаметром менее 1 мм, сделаны снимки, чтобы удостоверится, что катетер стоит в целевом сосуде, затем под контролем рентгеновского оборудования введен жидкий эмболизат, который навсегда заклеил патологическую сеть сосудов, вызывающий внутричерепное кровоизлияние», - рассказал заведующий отделением нейрохирургии ОМОКБ Улан Каримов.

По его словам, установленный ангиограф соответствует тем требованиям, по которым можно выполнять операции нейрохирургическим пациентам.

«Мы подчеркнули для себя много технических нюансов, этот мастер-класс позволил совершенствовать навыки, отточить мастерство, узнать новое. Полученный опыт будем использовать в дальнейшем в практике», - сказал У.Каримов.

«Здоровье» (АКИpress)