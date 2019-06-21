Как родители могут обезопасить своего ребенка в летнее время. Рекомендации милиции

С наступлением лета дети купаются на водоемах, играют на городских улицах, в связи с чем возрастает опасность несчастных случаев и получения различных травм.
Чтобы обеспечить безопасность своих детей, родителям необходимо проводить с детьми разъяснительные беседы, обращать их внимание на правила безопасного поведения на улице и дома, на отдыхе у водоемов и в детских лагерях.
Во-первых: ежедневно напоминайте своему ребенку о правилах дорожного движения, используйте для этого соответствующие ситуации на улице во дворе, по дороге в детский сад.
Находясь с ребенком на улице полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с транспортом, пешеходами.
Например, почему в данный момент нельзя перейти проезжую часть, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, укажите на нарушителей, отметив, что они нарушают правила, рискуя попасть под движущиеся транспортные средства.
Помните, что ваш ребенок должен усвоить:
- без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, не вырывайся, не сходи с тротуара;
- ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара;
- переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый сигнал светофора, убедившись, что все автомобили остановились;
- проезжая часть предназначена только для транспортных средств;
- движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора;
- в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки и какие-либо предметы.
Во-вторых: при выезде на природу имейте в виду, что при проведении купания детей во время походов, прогулок и экскурсий в летнее время выбирается тихое, неглубокое место с пологим и чистым от коряг, водорослей и ила дном;
- детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать нельзя;
- за купающимся ребенком должно вестись непрерывное наблюдение;
- во время купания запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с перил ограждения или с берега;
- решительно пресекать шалости детей на воде.
В-третьих: постоянно напоминайте вашему ребенку о правилах безопасности на улице и дома:
- не уходи далеко от своего дома, двора;
- не бери ничего у незнакомых людей на улице и сразу отходи в сторону;
- не гуляй до темноты;
- обходи компании незнакомых подростков;
- избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов;
- не входи с незнакомым человеком в подъезд. Здесь стоит отметить, что иногда преступления совершаются знакомыми людьми (например, добрый и улыбчивый сосед может оказаться маньяком);
- не открывай дверь людям, которых не знаешь;
- не садись в чужую машину;
- на все предложения незнакомых отвечать: "Нет!" и немедленно уходи от них туда, где есть люди;
- не стесняйся звать людей на помощь на улице, в транспорте, в подъезде;
- в минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяют силу, кричи, вырывайся, убегай;
Уважаемые родители, помните и о правилах безопасности вашего ребенка дома:
- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
- не оставляйте ребенка одного в квартире;
- заблокируйте доступ к розеткам;
- избегайте контакта ребенка с газовой плитой и спичками.
Бишкек (АКИpress)
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