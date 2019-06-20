Родственные узы. Директором Института философии назначили родственника премьера

Коллектив Института философии и права Национальной академии наук Кыргызстана выступает против и. о. директора.

Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg заявил ученый секретарь института Умар Жаныкулов.

По его словам, президент Академии наук Мурат Джуматаев привел руководить Институтом философии и права профессора Нура Саралаева. Сотрудники института считают, что этого не стоило делать, ведь в составе самой организации есть достойные кандидаты.

«Нам сказали, что Нур Саралаев будет работать временно, до выборов нового директора. Во время первых выборов он не прошел, однако все равно остался в должности. Результаты выборов отменили. 6 июня 2019 года вновь прошли выборы. Нур Саралаев снова не прошел. Директором коллектив избрал Алмаза Токтогулова. Но уже более двух недель Нур Саралаев продолжает работать и не передает полномочия новому директору. Нам сказали, что он остается в должности, потому что приходится родственником премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Мы не знаем, насколько это правда, однако не понимаем, почему руководство НАН КР так держится за него», — заключил Умар Жаныкулов.

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