Детей-граждан РФ с кыргызстанским свидетельством о рождении не пускают в РК
- Сегодня при пересечении границы Кыргызстан - Казахстан моего годовалого ребенка не пропустили на территорию РК по причине рождения в КР, объяснив это тем, что имея свидетельство о рождении Кыргызстана с вкладышем гражданства РФ мой ребенок не может въехать в Казахстан. На мой вопрос: "То есть вы не пропустите моего ребенка только потому что он рожден в Кыргызстане?" сотрудник ответил: "Да". Но на всякий случай внес в базу данные ребенка и сфотографировал, ссылаясь на то, что возможно я буду жаловаться или писать письма. Что это формальности или...? - такое сообщение пришло в редакцию VB.KG от читателей.
По имеющейся у редакции информации, у Пограничной службы Казахстана действительно последние несколько месяцев существует требование, чтобы свидетельство о рождении и гражданство совпадали. Если по какой-то причине родившиеся в Кыргызстане дети и являющиеся гражданами России родители не могут или не хотят получать российское свидетельство о рождении, то им следует оформить ребенку загранпаспорт.
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