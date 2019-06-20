Дело по Е-паспортам. Данияру Бакчиеву продлили арест
Статс-секретарь Государственной регистрационной службы (временно отстранен с должности - VB.KG) останется под стражей еще на два месяца. Решение о продлении ареста принял Бишкекский городской суд.
Данияр Бакчиев был водворен в СИЗО ГКНБ 18 апреля. Вместе с ним были арестованы заместитель ГРС Русланбек Сарыбаев и глава ГП "Инфаком" Талант Абдуллаев. Позже суд изменил обоим меру пресечения на домашний арест.
Правозащитники и адвокаты Бакчиева уверены, что он отказывается идти на сделку со следствием.
Напомним, ГКНБ начало досудебную проверку после проведения тендера на закупку бланков для электронных паспортов. Подозрения вызвал тот факт, что тендерная комиссия заключила договор с компанией, которая предложила цену выше, чем конкуренты. В апреле органы нацбезопасности заявили, что имеют сведения об аффилированности чиновников с победившей компанией. Однако, следствие до сих пор продолжается.
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