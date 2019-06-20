Депутат Торобаев требует наказать журналистов за "хайп вокруг Матраимова"
Депутат Жогорку Кенеша Бакыт Торобаев потребовал наказывать журналистов, которые "устраивают хайп" и публикуют непроверенную информацию о Райымбеке Матраимове. Об этом народный избранник заявил сегодня, 20 июня, на заседании Жогорку Кенеша.
- Уважаемые журналисты, являясь четвертой властью, вы участвуете в информационных войнах, публикуете непроверенную информацию и откровенные фейки. Забывая о социальных и экономических проблемах республики, вы, в угоду собственных или чужих интересов, распространяете неподтвержденные факты о Райымбеке Матраимове. За откровенные фейки необходимо наказывать, - сказал Бакыт Торобаев.
В пример он привел расследование "Азаттык", в котором журналист рассказал о возможной причастности семьи Матраимовых к выводу из Кыргызстана сотен миллионов долларов. На Пятом Канале вышла передача, в которой журналист поставила под сомнение достоверность документов расследования о Матраимове.
- Если подтвердится информация, что документы были подделкой, журналист должен понести наказание, - уверен Бакыт Торобаев.
Райымбек Матраимов ранее работал зампредседателя Таможенной службы. Его братья: Искендер Матраимов - депутат Жогорку Кенеша, Исламбек Матраимов занимал руководящую должность в ГСБЭП, но был вынужден уволиться из-за поднявшейся шумихи. По информации СМИ, есть и другие родственники, которые занимают высокие посты в госструктурах.
URL: https://www.vb.kg/379192
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!