Депутат Торобаев требует наказать журналистов за "хайп вокруг Матраимова"

Депутат Торобаев требует наказать журналистов за "хайп вокруг Матраимова"



Депутат Жогорку Кенеша Бакыт Торобаев потребовал наказывать журналистов, которые "устраивают хайп" и публикуют непроверенную информацию о Райымбеке Матраимове. Об этом народный избранник заявил сегодня, 20 июня, на заседании Жогорку Кенеша.

- Уважаемые журналисты, являясь четвертой властью, вы участвуете в информационных войнах, публикуете непроверенную информацию и откровенные фейки. Забывая о социальных и экономических проблемах республики, вы, в угоду собственных или чужих интересов, распространяете неподтвержденные факты о Райымбеке Матраимове. За откровенные фейки необходимо наказывать, - сказал Бакыт Торобаев.

В пример он привел расследование "Азаттык", в котором журналист рассказал о возможной причастности семьи Матраимовых к выводу из Кыргызстана сотен миллионов долларов. На Пятом Канале вышла передача, в которой журналист поставила под сомнение достоверность документов расследования о Матраимове.

- Если подтвердится информация, что документы были подделкой, журналист должен понести наказание, - уверен Бакыт Торобаев.

Райымбек Матраимов ранее работал зампредседателя Таможенной службы. Его братья: Искендер Матраимов - депутат Жогорку Кенеша, Исламбек Матраимов занимал руководящую должность в ГСБЭП, но был вынужден уволиться из-за поднявшейся шумихи. По информации СМИ, есть и другие родственники, которые занимают высокие посты в госструктурах.





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