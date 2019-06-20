В БЧК нашли труп. Женщину подозревают в убийстве своего мужа

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
19 июня в Канте сотрудники МЧС обнаружили в БЧК, в районе одного из микрорайонов, труп мужчины 50-55 лет с признаками насильственной смерти. Об этом они сообщили в дежурную часть ОВД Ысык-Атинского района.
Милиция установила личность мужчины, им оказался 52-летний житель села Дмитриевка Б. А. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 130 "Убийство" УК КР.
Для раскрытия данного преступления из числа наиболее опытных сотрудников ГУВД Чуйской области и ОВД Ысык-Атинского района была создана следственно-оперативная группа.
По подозрению в совершении преступления была задержана жена погибшего мужчины 44-летняя С. С. По предварительной версии следствия, преступление совершено на почве ссоры между супругами. В целях укрытия преступления подозреваемая, привязав к трупу мужчины кирпичи, выбросила его в БЧК.
Назначены все необходимые экспертизы. Подозреваемая С. С. водворена в изолятор временного содержания ОВД Ысык-Атинского района.
Выясняются все обстоятельства дела. Досудебное производство продолжается.
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